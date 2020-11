La gendarmerie a relevé de nombreux automobilistes empruntant la voie lente réservée aux transports en commun, sur la RN1, secteur Saint-Paul, dans le sens Saint-Pierre / Saint-Denis, sans raison légitime. Malgré de nombreux rappels, la situation ne s'est apparemment pas améliorée, amenant la brigade motorisée de Saint-Paul a effectué des contrôles ce mardi matin 10 novembre 2020. Entre 6h30 à 10h30, 54 automobilistes ont été verbalisés pour "circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs". Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chaque jour, de nombreux automobilistes empruntent sans raison légitime, la voie lente réservée aux transports en commun, sur la RN1, secteur Saint-Paul, dans le sens Saint-Pierre / Saint-Denis.

Malgré les messages d'information diffusés sur les panneaux du CRGT demandant aux usagers de respecter, pour des raisons évidentes de sécurité, les voies de circulation dédiées aux bus, force et de constater, que pendant le temps d'affichage de ces messages de sensibilisation, des conducteurs trop pressés, continuent d'ignorer cette recommandation, sous les yeux des opérateurs du centre régional de gestion du trafic routier et remontent par la droite, les files de voitures ralenties dans le flux de circulation.



Après de nombreux rappels restés vains, une opération de contrôle routier a été menée ce matin, de 06h30 à 10h30, par les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul, en vue de faire respecter cette interdiction. Malgré l'affichage Préventif d'un message " contrôle en cours ", mis en œuvre sur les PMV, le long de la voie, 54 conducteurs ont fait fi de ce signal et ont été en conséquence interceptés et verbalisés, pour "Circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs". Contravention de classe 4 /Amende forfaitaire de 135€.



Des opérations similaires seront menées désormais de façon aléatoire, pour faire respecter le Code de la route.