BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 11 novembre 2020



- Maïdo : le feu est figé, la situation reste fragile

- Le 11 novembre, une journée chargée d'Histoire

- Économie numérique : "un outil de désenclavement et d'essor"

- Le Port : une nouvelle agence Pôle emploi ouvre ses portes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi

Maïdo : le feu est figé, la situation reste fragile

Ce sont des nouvelles rassurantes qui ont été communiquées ce mardi 10 novembre 2020, quatrième jour des incendies qui se sont déclarés au Maïdo. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a annoncé après son arrivée sur place que le bilan avait été revu à la baisse : 175 hectares ont brûlé, contre 200 annoncés la veille. Si le feu est désormais "figé", la situation reste tout de même extrêmement fragile. "Nous sommes dépendants des conditions climatiques" a-t-il souligné. Nous sommes en live, suivez-nous.

Le 11 novembre, une journée chargée d'Histoire

Si le 11 novembre fait surtout écho à l’armistice entre la France et l’Allemagne lors de la Première Guerre Mondiale en 1918, c’est aussi le jour où l’on célèbre l’arrêt de la convention de l’engagisme indien ainsi que la fin des révoltes d’esclaves de Saint-Leu. Nous vous proposons de revenir sur ces différents événements qui ont marqué notre Histoire.

Économie numérique : "un outil de désenclavement et d'essor"

L'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a présenté sa dernière étude portant sur l'économie numérique à La Réunion lors d'une conférence de presse, ce mardi 10 novembre 2020. Constat : une filière jeune en pleine évolution doublée d'un contexte favorable à son développement où sont favorisés les secteurs de la programmation et du conseil.

Le Port : une nouvelle agence Pôle emploi ouvre ses portes

La ville du Port a inauguré une nouvelle agence Pôle emploi, ce lundi 9 novembre 2020. Les demandeurs d'emplois pourront désormais se rendre au 23 rue Sully Prud'homme pour tâcher de trouver un emploi ou rencontrer un conseiller dans la mesure où le protocole sanitaire le permet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi

Matante Rosina a regardé dans sa tasse à café et dans sa marmite à riz. Elle a vu qu'il aura du soleil le matin et des nuages dans l'après-midi ce mercredi 11 novembre 2020. Notre gramoune prévoit aussi un peu de vent et des températures plutôt chaudes. Tout cela est vrai chez-vous ?