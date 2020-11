Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 09 Novembre à 18H18

Matante Rosina a regardé dans sa tasse à café et dans sa marmite à riz. Elle a vu qu'il aura du soleil le matin et des nuages dans l'après-midi ce mercredi 11 novembre 2020. Notre gramoune prévoit aussi un peu de vent et des températures plutôt chaudes. Tout cela est vrai chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

