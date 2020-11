Après trois jours difficiles, la situation s'est nettement améliorée ce mardi 10 novembre 2020 au Maïdo. Dans la nuit de lundi à mardi, les sapeurs-pompiers ont pu contenir le feu toute la nuit, malgré des prévisions météorologiques qui faisaient craindre une dégradation de la situation.



Dans la matinée de mardi, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a atterri à La Réunion. Après un survol de la zone en hélicoptère, ce dernier s'est entretenu avec les autorités au poste de commandement de l'aire d'accueil où se déroule traditionnellement la messe de l'Ascension.



Lors de son intervention devant la presse, le ministre s'est montré rassurant : le feu est désormais figé, et le bilan a été revu à la baisse. 175 hectares ont brûlé, et non 200.

À mon arrivée à La Réunion, je me suis rendu auprès des forces qui luttent contre le feu au #Maido.



L’Etat est mobilisé :

👩‍🚒Renfort de 80 pompiers dès cette nuit

✅ Reconstitution du stock de retardants

🚁 Emploi de tous les moyens aériens : le DASH et les hélicoptères. pic.twitter.com/aaGtXpxsBF — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 10, 2020

- Du matériel en renfort -

25 tonnes de matériels et 36 tonnes de retardant devraient aussi arriver sous peu, afin de renforcer la lutte contre l'incendie. A noter que le feu continue actuellement de brûler en sous-terrain, et si la situation ne se dégrade pas, les sapeurs-pompiers resteront tout de même mobilisés pendant au moins quinze jours supplémentaires. 80 agents de la Sécurité civile sont par ailleurs arrivés en renfort aux sapeurs-pompiers réunionnais. "De nouveaux départs de feu pourraient survenir dans les jours à venir" a d'ailleurs averti le ministre.

La piste criminelle reste toujours fortement envisagée, alors que la gendarmerie de Saint-Paul a lancé ce mardi un appel à témoins.

28 engins, cinq hélicoptères bombardiers d'eau et le Dash opèrent actuellement sur le terrain. Un second Dash a par ailleurs été demandé par Jacques Billant, préfet de La Réunion, en soutien au premier. Après concertation avec le SDIS 974, il a finalement été estimé que son intervention n'était pas nécessaire. La France dispose de quatre Dash au total.

- Pas de population menacée -

Le secteur de Mafate, bien que n'étant pour l'heure pas menacé, est toujours partiellement coupé du monde. Les lignes téléphoniques n'ont pas encore été rétablies, bien que les téléphones fixes situés dans les écoles primaires soient opérationnels, a souligné Huguette Bello, maire de Saint-Paul.

"La population des ilets (Roche Plate et Ilet des Orangers) n’est pas menacée" a précisé la préfecture, alors que les écoles primaires du cirque n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi, et resteront fermées jusqu'au vendredi 13 novembre au moins. A noter que "le terrain du lézard vert des hauts, espèce protégée, a été préservée à ce stade" souligne par ailleurs la préfecture.



