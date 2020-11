A l'occasion de la Fête de la Science 2020, découvrez la présentation du stage d’Anne BARAT et Steeve MATHIEU sur le thème : "Le récif frangeant de l’Ermitage : habitat de développement, d’alimentation ou refuge pour les tortues marines ?". Posez toute vos questions en commentaires et l'équipe scientifique de Kélonia vous répondra 😁 C’est l’occasion d’en savoir plus sur les tortues marines qui côtoient ce biotope exceptionnel ! 🐢 Découvrir plus de vidéos scientifiques proposées par Kélonia 🎥 : https://vimeo.com/kelonia