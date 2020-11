En raison de la crise sanitaire, le salon Fait-Main, qui devait se dérouler en décembre est reporté à une date ultérieure. 200 exposants étaient attendus. "les contraintes à respecter dans le cadre de la crise sanitaire nous obligeraient à prendre un deuxième hall pour le même nombre d'exposants" souligne l'association Art et Tradition 974, engendrant 3.500 euros de dépenses supplémentaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le traditionnel Fait-Main du mois de décembre est reporté du fait du contexte actuel. Cet événement essentiel pour les artisans locaux (200 exposants chaque année) et apprécié des réunionnais juste avant les fêtes (environ 15 000 visiteurs) est porté par Arts et Traditions depuis 50 ans.



Cependant, les contraintes à respecter dans le cadre de la crise sanitaire nous obligeraient à prendre un deuxième hall pour le même nombre d’exposants. Cela représenterait environ 35000 euros de dépenses supplémentaires pour l’association. Par ailleurs, il est complexe de prendre des décisions sans visibilité sur l’évolution de l’épidémie que notre territoire.



Nous ne pouvons en toute responsabilité maintenir cet événement. C’est une année catastrophique pour l’économie, en particulier pour nous, les petits artisans. Annuler cet événement est un véritable renoncement pour notre Association.



Nous gardons espoir de pouvoir organiser des mini événements en extérieur mais cela dépendra de l’évolution de la crise sanitaire.



Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés : collectivités, associations de quartier, grande distribution ... pour mettre en lumière nos artisans péi en cette fin d’année. Pour que Noël puisse rimer avec Qualité, Tradition et Savoir Faire local.