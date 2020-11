Les différents représentants des filières agricoles péi se sont réunis ce jeudi 12 novembre 2020 afin de faire un premier bilan des conséquences de la crise sanitaire sur leurs productions. Ce rendez-vous a également été l'occasion de présenter la future campagne de communication qui sera diffuser à partir de ce vendredi 13 et jusqu'au 11 décembre et qui sera l'occasion de mettre en avant les agriculteurs et les éleveurs de l'île. Nous publions ici le communiqué d'Aribev et Ariv. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Les filières animales interprofessionnelles de l’Aribev et de l’Ariv (porc, bœuf, lait, volaille et lapin) continuent de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, tout comme d’autres acteurs clés de l’économie de notre île.

La crise sanitaire actuelle démontre l’importance de la production locale et des circuits courts à La Réunion : la quasi-totalité des filières animales a vu leurs ventes progresser d’environ 15% grâce notamment à une prise de conscience des consommateurs réunionnais qui se sont rendus compte de l'importance des éléveurs et des agriculteurs. "Pour les filières aimales et végétales de l'agroalimentaire à La Réunion, cette crise a été une opportunité de renouer avec le consommateur" explique Henri Lebon, président de la CPRP et éleveur porcin à la Plainde-des-Cafres. "Grâce à nous, on a pu manger autre chose que du PQ pendant le confinement !" s'amuse l'éleveur, bien conscient de l'importance de son métier.

Henri Lebon, président de la CPRP et éleveur porcin :

- Les coopératives, un avantage pour les éleveurs et les agriculteurs -

La deuxième vague de COVID-19, qui montre l'importance de changer nos comportements, incite les producteurs locaux à devenir plus résilients et à s'adapter, tout en confortant leur engagement au sein des coopératives. Selon eux, c’est grâce à cette structuration et organisation, qu'ils ont été "assurés que leurs produits allaient être écoulés à prix stables sur le marché réunionnais et que leurs revenus seraient garantis, notamment pendant les mois de confinement".

Martha Muscardini, présidente de Sica-lait et éleveuse laitière :

Ce modèle structuré et organisé est aussi bénéfique pour tous les consommateurs réunionnais. Cette structuration "garantit une certaine autonomie alimentaire de l’île, une qualité constante et pérenne des produits, et des prix stables aux consommateurs". En un mot, la structuration en coopératives et en filières organisées, contribue à limiter la pénurie en produits frais dans notre île, lorsque les échanges avec la Métropole peuvent être limités, comme cela a été le cas lors du dernier confinement.

- Defi responsable 2025, un nouveau projet de développement -

Sur un petit territoire insulaire, à la biodiversité fragile, et avec des besoins forts en termes de création d’emploi et de valeur ajoutée sur le territoire, les filières animales réunionnaises ont souhaité proposer un nouveau projet de développement : Defi responsable 2025, visant des objectifs de production à l’horizon 2025 s’établissent selon les filières entre +13% et +28% : (agrandissement d’exploitations actuellement en dessous de la taille de référence fixée au sein de l’interprofession et installation de 45 éleveurs - croissance nette). Au cours des dernières années, nous avons constaté que l’installation d’un éleveur dans les interprofessions génère 2 emplois directs supplémentaires et 4 emplois indirects. Sur cette base, le projet Defi responsable génèrera donc 135 emplois directs, 180 indirects soit 315 emplois.

Ce projet de développement conforte les filières animales réunionnaises sur leur engagement territorial qui a démontré son efficacité pendant la crise covid-19 grâce à l’adaptation de chaque filière afin de répondre aux besoins des réunionnais pendant cette période et que le plan Defi responsable 2025 permettra de renforcer à travers de plusieurs plans d’action :

- Un plan d’action "agro-écologique" pour soutenir les bonnes pratiques environnementales.

- Un plan d’action " compétitivité responsable " visant à améliorer le rapport qualité/prix de la production, dans le respect du " modèle socio-écolomique " des filières.

- Un plan d’action " nouveaux débouchés " afin de lever les freins à la consommation de viande locale dans la commande publique mais également dans la restauration

- Un plan de communication renforcée, commun à toutes les filières pour défendre le modèle d’organisation, de structuration, mais aussi afficher l’engagement responsable des éleveurs et leurs filières.

- Une nouvelle campagne communication pour faire connaître les filières agricoles et les acteurs -

Pour continuer dans leur lancée et conforter leur engagement aux côtés des Réunionnais, les filières de l’Aribev-Ariv ont organisé une large campagne de communication, avec une toute nouvelle émission TV "Nout’ Terroir" pour permettre aux Réunionnais de "tout savoir sur les filières animales de La Réunion".

Cinq épisodes de 6 minutes 30 donneront la parole aux éleveurs de chacune des filières (porc, bœuf, lait, volaille et lapin), du vendredi 13 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020. Au rythme d’un épisode par semaine, le rendez-vous est donné chaque vendredi à 20h40 sur Réunion La 1ère aux téléspectateurs. Les éléveurs ayant participer au projet "sont bénévoles et volontaires" selon Laure-Hélène Rabiola, secrétaire générale d'Aribev et viennent de toute l'île. "Certains d'entre eux avaient envie de parler directement aux consommateurs" explique la jeune femme.