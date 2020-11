Plusieurs associations membres du comité de coordination régionale de la lutte contre l'infection due au VIH avec le soutien de l'ARS lancent une campagne pour promouvoir le dépistage et aider au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles. Pour lutter contre le VIH, des "tutosexos" mettront en scène des... brosses à dents ! Nous publions ici le communiqué de du CHU de La Réunion. (Photo CHU de La Réunion)

Les associations ARPS, ASETIS, PF974 et RIVE, membres du Comité de coordination régionale de la lutte contre l'infection due au VIH (COREVIH OI), avec le soutien de l’ARS de La Réunion, se mobilisent avec les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) du 4 novembre 2020 au 14 décembre 2020 autour d’une campagne intitulée "les tutosexos" qui a pour but de promouvoir la santé sexuelle.

L’objectif de la campagne "les tutosexos des brosses à dents" consiste à donner une information de prévention claire à tout public, d’indiquer la marche à suivre après une prise de risque, d’informer sur les lieux ressources et de dépistages.

( Photo : CHU de La Réunion)