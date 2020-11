Plusieurs associations réunionnaises basées en Métropole organisent un apéro rencontre entre réunionnais sur la plateforme Zoom ce samedi 14 novembre à 17h (heure de Métropole). L'objectif est de permettre aux Réunionnais qui vivent dans l'hexagone de se réunir malgré le confinement et ainsi lutter contre l'isolement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Adèle Hoarau à la vingtaine et a quitté La Réunion pour aller vivre à Paris. Etudiante à Science Po, la jeune Réunionnaise a fondé l’association De La Réunion aux Grandes Ecoles pour retrouver un bout de son île dans la capitale.

Avec trois autres associations basées partout en Métropole, Ansamb Réyoné si Lyon, Intersections Sciences Po Aix et QHSE 974, la jeune femme a eu l’idée d’organiser un apéro rencontre, "comme un grand pique-nique en ligne".

"Le confinement est très dur à supporter pour les Réunionnais qui vivent loin de chez eux et qui sont souvent isolés" explique Adèle. "La météo morose de ce mois de novembre n’arrange rien non plus, c’est vite la déprime : rien de mieux que La Réunion pour apporter la chaleur qui nous manque !" ajoute l’étudiante très enthousiaste à l’idée de rencontrer de nouvelles têtes.

"Personnellement, ça m’a déjà apporté beaucoup d’organiser cet évènement, ça m’a occupé et j’étais toujours en lien avec les trois autres organisateurs" raconte la jeune femme qui se sent elle aussi isolée, loin de chez elle.

Si la situation actuelle en Métropole pèse sur le moral de la population, la jeune fille y voit toute de même un côté positif : "c’est très rare de réunir les différentes associations réunionnaises mais cette fois, l’organisation s’est faite très rapidement".

- Différentes activités sont prévues -

Plusieurs ateliers se dérouleront durant cet apéro connecté : "il y aura quatre groupes pendant cette rencontre, un sur l’histoire de La Réunion, un sur la musique, un sur la cuisine et un sur le thème des devinettes. "

"Nous animerons également un blind-test sur le thème de notre île" ajoute l’organisatrice.

Les étudiants ne sont pas les seuls invités à ce rendez-vous convivial : "toute la communauté réunionnaise de Métropole est la bienvenue, nous voulons réunir tous ceux qui se sentent isolés".

Les places sont tout de même limitées à 40 personnes pour éviter que le site ne sature et les inscriptions sont obligatoires. Mais pas de panique si vous loupez ce premier apéro connecté, "si cette édition est une réussite, elle sera reconduite !" promet Adèle.

vc / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com