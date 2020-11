Le réseau des jeunes observateurs de l'environnement, ePOP, vous invite à témoigner et débattre en ligne ce vendredi 13 novembre 2020 à partir de 17h au sujet de l'effondrement des colonies d'abeilles. Nous publions ici le communiqué ePOP. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Le réseau "ePOP, petites ondes participatives" est porté par RFI Planète Radio et l’IRD à travers sa représentation à La Réunion. Dans ce dispositif, des jeunes "ePOPers" (15-30 ans) se font les médiateurs entre les populations littorales et insulaires confrontées aux problématiques environnementales et la communauté scientifique, pour mieux alerter et sensibiliser les décideurs et experts au sein d’institutions nationales et internationales à ces problématiques.

Dans ce contexte, ePOP organise une rencontre virtuelle ce vendredi 13 novembre à 17h. Le thème de cet échange sera : "SOS abeilles, comment réagir face à l’effondrement des colonies ?"

Depuis plusieurs années maintenant, Benoit Giraudet apiculteur à la retraite, observe la disparition progressive des abeilles. Cette disparition serait en partie dû à l’utilisation massive de produit phytosanitaire. Pour retrouver un bon équilibre, il faudrait selon lui remettre l’humain au centre des choses et concevoir un modèle de fonctionnement diffèrent en utilisant des produits naturels.

Olivier Esnault, vétérinaire GDS de La Réunion et Henri-Claude Hoarau, de l'association apiculture Réunion, participeront à cette rencontre virtuelle.

Pour vous joindre à la rencontre, il vous suffira de vous connecter ici.