BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 13 novembre 2020 :



- Covid-19 : la menace d'un tour de vis sanitaire

- Maïdo : le refroidissement des lisières se poursuit

- Victime de ses phobies, il passe la pire journée de sa vie

- Reconfinement : des premières mesures d'allégement du confinement pourraient intervenir au 1er décembre

- Covid-19 : des gendarmes venus en renfort testés positifs

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie pour la fin de semaine

Appel à la citoyenneté, fermetures des bars et des restaurants, couvre-feu généralisé, reconfinement, le préfet annoncera sa décision ce vendredi soir 13 novembre 2020 à 19 heures en direct dans les journaux de Réunion la 1ere et d'Antenne Réunion. Le format inédit pour Jacques Billant qui s'exprime habituellement en conférence de presse, laisse présager un tour de vis sanitaire. Cela d'autant que les chiffres de l'épidémie à La Réunion n'évoluent pas dans le bon sens. En Métropole, Jean Castex a annoncé jeudi soir a annoncé le maintien du confinement au moins pour 15 jours. Cependant des mesures d'allègement pourraient avoir lieu dès le 1er décembre si le nombre de contaminés baisse de manière suffisante (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Le travail des pompiers suit son cours au Maïdo alors que le feu est désormais fixé. Avec l'aide des renforts venus de Métropole, le SDIS s'attèle au refroidissement des lisières et au creusage de rigoles visant à irriguer au maximum les sols et empêcher toute reprise du feu. Parallèlement les experts militaires envoyés de l'Hexagone se sont joints aux gendarmes de l'île pour avancer sur l'enquête. Aucune piste n'est écartée.

Il ne le savait encore pas, mais en se levant en cette matinée du vendredi 13 septembre 2019, Jean-Michel Mapèrtoutzafèr s'apprêtait à vivre la pire journée de son existence. Malmené par des peurs qu'il ne soupçonnait encore pas, il vécut un véritable cauchemar, compilant les phobies les plus terribles pour un habitant de l'île. Un an plus tard, voici le récit de ses 24 heures en enfer... Une histoire fictive pleine de superstitions et de phobies racontée par Imaz Press.

Certains militaires de l'escadron de gendarmerie mobile de Mont-de-Marsan ont été testé positifs à la Covid-19. Dépêché en renfort, l'escadron est arrivé par deux vagues successives le 6 et 8 novembre 2020. La gendarmerie de La Réunion n'a pas communiqué sur le nombre exact d'infectés. Elle a précisé que l'ensemble des militaires était en confinement pour garantir la sécurité de la population.

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de son jardin. elle a vu qu'il y aura un peu de pluie ce vendredi 13 novembre 2020. Elle prévoit aussi des températures chaudes et une mer agitée. Dites-nous vite si tout cela est vrai chez-vous ?