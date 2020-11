Dans un rapport présenté ce vendredi 13 novembre 2020, Jean-Louis Debré, ancien Président du Conseil constitutionnel, recommande de reporter à fin juin 2021 les régionales et départementales Alors que l'épidémie de Covid-19 s'est accélérée en Métropole comme à La Réunion, le Premier ministre Jean Castex a confié à ce dernier "la mission d'étudier aussi bien les conditions dans lesquelles pourraient se tenir ces élections, notamment la campagne pré-électorale, que celles de leur report éventuel à une échéance à définir". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Reporter les élections régionales et départementales de mars à fin juin 2021 serait "une option raisonnable" au regard de la situation sanitaire et politique, préconise le rapport commandé par l'exécutif et remis vendredi par l'ancien président du Conseil constitutionnel.

Les élections sont pour l'heure prévues pour mars 2021, sous réserve qu'elles ne soient pas reportées comme le préconise ce rapport.

Le rapport Debré recommande de reporter à fin juin 2021 les régionales et départementales #AFP pic.twitter.com/U4bddQXdLO — Agence France-Presse (@afpfr) November 13, 2020

