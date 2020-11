Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Il ne le savait encore pas, mais en se levant en cette matinée du vendredi 13 septembre 2019, Jean-Michel Mapèrtoutzafèr s'apprêtait à vivre la pire journée de son existence. Malmené par des peurs qu'il ne soupçonnait encore pas, il vécut un véritable cauchemar, compilant les phobies les plus terribles pour un habitant de l'île. Un an plus tard, voici le récit de ses 24 heures en enfer... Une histoire fictive pleine de superstitions et de phobies racontée par Imaz Press. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

