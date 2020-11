BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 14 novembre 2020



- Covid-19 : La Réunion reste déconfinée, le couvre-feu plane sur Saint-André

- Le premier système de la saison, baptisé Alicia, passe en tempête modérée

- Florent Sinama-Pongolle, des terrains de la Saint-Pierroise aux plateaux de Canal+

- Saint-Denis : ivre au volant, elle provoque un accident

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Lancer d'élèves, barrière de corail et brosses à dent

- Dans la Syrie en guerre, des déplacés installés dans un temple romain

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le froid revient, les nuages et la pluie aussi

Covid-19 : La Réunion reste déconfinée, le couvre-feu plane sur Saint-André

Son allocution était très attendue : ce vendredi 13 novembre 2020, le préfet Jacques Billant s'est pour la première fois adressé solennellement aux Réunionnais. Pas de grandes annonces finalement, mais une mise en garde face à la dégradation rapide des indicateurs Covid-19 dans l'île. A court terme, seule la commune de Saint-André est concernée aujourd'hui, le taux d'incidence ayant dépassé le seuil de 150 pour 100.000 habitants : un couvre-feu de 20 à 6 heures pourrait être mis en place dès ce mardi. Le reste de l'île est sur la sellette, alors que le taux d'incidence global est désormais de 77 pour 100.000 habitants, et que le taux d’occupation de lit en réanimation a "ponctuellement" franchi son seuil d’alerte.

Le premier système de la saison, baptisé Alicia, passe en tempête modérée

Le système observé au nord-est des Mascareignes a désormais un nom : Alicia. Il s'agit du premier système de cette saison cyclonique 2020-2021. Désormais "tempête modérée" il se trouve à 2.905 km des côtes réunionnaises et évolue à une vitesse de 35 km/h vers le sud-ouest. La tempête devrait passer au stade de forte tempête ce dimanche puis au stade de cyclone lundi 16 novembre. Il n'y a pas de menace directe pour La Réunion et le système se trouve loin des terres habitées

Florent Sinama-Pongolle, des terrains de la Saint-Pierroise aux plateaux de Canal+

Mis à l'honneur dans un épisode de l'émission "Sport Reporter" de Canal+ lui étant spécialement consacré, Florent Sinama-Pongolle s'est livré à notre rédaction pour nous raconter son histoire atypique. De son départ de l'île à 11 ans à sa reconversion professionnelle, il revient ainsi sur sa carrière et partage également sa vision du football réunionnais.

Saint-Denis : ivre au volant, elle provoque un accident

Une automobiliste qui conduisait avec une alcoolémie de 1,32 g. d'alcool par litre de sang a provoqué une accident aux Camélias (Saint-Denis) dans la nuit du vendredi 13 novembre au samedi 14 novembre, indique la police. Les policiers ont également procédé à une série de contrôle sur le front dionysien. Ils ont constaté une cinquantaine d'infractions routières en moins de deux heures.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Lancer d'élèves, barrière de corail et brosses à dent

Nouvelle semaine, nouvelle sélection des actus les plus surprenantes : entre des brosses à dent utilisées pour l'éducation sexuelle, le lancer d'élèves interdit dans une école de Métropole et la découverte d'une barrière de corail "plus haute que la Tour Eiffel", nous avons encore eu de quoi faire.

4Dans la Syrie en guerre, des déplacés installés dans un temple romai

Au milieu des pierres séculaires et des colonnes effondrées, Abdelaziz al-Hassan et sa famille ont installé leur tente, préférant l'isolement de ruines byzantines et romaines aux camps de déplacés bondés dans le nord-ouest de la Syrie en guerre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le froid revient, les nuages et la pluie aussi

Matante Rosina a remis son châle et a repris son parapluie. Elle a vu dans le fond de sa cour que le froid serait de retour ce samedi 14 novembre 2020. Elle a aussi vue que les nuages et la pluie s'inviteront. Tout cela est vrai chez-vous ? (