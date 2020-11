Le 12 novembre 2020, l'Etat-major interarmées des forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) a mené son exercice annuel CYCLONEX mettant en oeuvre les procédures du centre d'opérations en cas de cyclone dans l'océan Indien. Nous publions ici le communiqué des FAZSOI. (Photo d'archives www.ipreunion.com)

Une cinquantaine de militaires répartis dans les différentes bases des FAZSOI y ont participé, regroupant l’ensemble des métiers tels que les médecins, service des essences, ressources humaines, conduite des opérations ou encore logistique. Toutes les emprises des FAZSOI de La Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ont été incluses dans le scénario de l’exercice, lors duquel, les différents bureaux de l’Etat-major ont testé leurs réactions en cas de dégâts humains et matériels.

Le cyclone fictif, dont les vents étaient évalués à plus de 200km/h, a enclenché la phase d’alerte cyclonique maximale qui a nécessité la mise en place de procédures particulières. Plusieurs cas de figure ont été envisagés : un blessé sur une des îles Eparses nécessitant une évacuation rapide, des inondations dans certaines parties de l’île, des routes barrées par des chutes d’arbres ou encore des demandes de concours de la part de la préfecture.

L’exercice a duré une journée, et s’est achevé par un point de situation présenté au commandant supérieur des FAZSOI reprenant le déroulé du scénario, les moyens militaires déployés et les difficultés rencontrées. Les FAZSOI permettent d’apporter une réponse rapide et pertinente à la population civile, mais aussi aux Etats voisins qui en feraient la demande. Ses hommes et femmes s’entraînent régulièrement afin d’être projetables sur court préavis notamment pour porter secours, en se coordonnant avec les services de l’Etat.

Les 1.700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre "océan Indien" pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.