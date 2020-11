Le collectif des usagers des jardins de Manapany, dont fait parti Greenpeace, invite les Réunionnais à venir échanger autour de la privatisation dont les jardins font l'objet. Il donne rendez-vous à Manapany les bains de 17h à 17h. Nous publions leur communiqué dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Que se passe-t’il à Manapany? 16 semaines que des milliers de Réunionnais se posent la question. En effet, depuis le 2 août, le collectif des usagers des jardins de Manapany interroge la mairie sur le devenir du " Ti coin charmant ". Ces derniers mois, le mouvement a évolué, et le collectif a été rejoint par de nombreuses associations, riverains et sympathisants, et les révélations et spéculations sur l’avenir de Manapany vont bon train.

Les dimanches se suivent, les interrogations s'accumulent, et l'absence de communication de la mairie de St Joseph n'aide pas à y voir plus clair dans cette affaire.

Si la mobilisation concernait la fermeture des jardins au début du mouvement, elle s'est étendue maintenant à l'ensemble du quartier. Au cœur des préoccupations: le Gecko de Manapany, espèce endémique et en danger, mais aussi la construction d'un hôtel 4 étoiles dans les hauteurs et des aménagements urbains conséquents qui en résulteraient. Au fur et à mesure des semaines, il est apparu évident pour les riverains que la mairie de St Joseph a de grandes ambitions pour le quartier. Selon eux, cela ne se ferait qu'au détriment de la faune et de la flore locale, mais aussi des habitants et de la culture créole.

L'enjeu dépasse Manapany pour les militants, il concerne toute la Réunion. Ce qui explique l'exceptionnelle convergence de personnes venues de toute l'île défendre ce bout de nature sauvage et le patrimoine réunionnais.

L’ensemble des acteurs de cette lutte contre la bétonisation et l’embourgeoisement du " Ti coin charmant " invite donc à se retrouver ce dimanche 15 novembre, de 14h à 17h, en bas du boulevard de l'océan, près des jardins.

Il sera proposé un parcours en plein air, dans le respect des mesures de lutte contre le covid-19, à la rencontre des associations et des collectifs tels Greenpeace Réunion, le QG Zazalé au Tampon, Extinction Rebellion, ATTAC Réunion, 5000 pié d'bwa, Germin'Acteurs, le collectif des usagers des jardins de Manapany... Ce sera l'occasion pour les visiteurs du jour de rencontrer les militants et d'échanger avec eux, pour mieux comprendre les revendications associées à ce site, et les enjeux de protection et de conservation de la nature, et de la culture réunionnaise.

Les citoyens-nes, collectifs et associations unis pour la défense de l’environnement et des conditions de vie à Manapany et à La Réunion