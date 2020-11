Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

La WebTV "Santé live" est lancée ce samedi 14 novembre 2020 par l'université de La Réunion. Objectif de la chaîne : promouvoir la recherche médicale et la prévention. La première émission porte sur l'une des principales problématiques de la santé publique réunionnaise : le diabète. Elle est mise en ligne ce samedi à l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète sur les pages Facebook et YouTube de l'Université numérique de La Réunion (UNR). On la retrouvera ensuite sur UNRtv, la WebTV du portail unr.re qui sera accessible à partir du 1er mars 2021 (Photo Université de La Réunion)

La WebTV "Santé live" est lancée ce samedi 14 novembre 2020 par l'université de La Réunion. Objectif de la chaîne : promouvoir la recherche médicale et la prévention. La première émission porte sur l'une des principales problématiques de la santé publique réunionnaise : le diabète. Elle est mise en ligne ce samedi à l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète sur les pages Facebook et YouTube de l'Université numérique de La Réunion (UNR). On la retrouvera ensuite sur UNRtv, la WebTV du portail unr.re qui sera accessible à partir du 1er mars 2021 (Photo Université de La Réunion)