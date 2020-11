Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Nouvelle semaine, nouvelle sélection des actus les plus surprenantes : entre des brosses à dent utilisées pour l'éducation sexuelle, le lancer d'élèves interdit dans une école de Métropole et la découverte d'une barrière de corail "plus haute que la Tour Eiffel", nous avons encore eu de quoi faire. (Photo : CHU de La Réunion)

