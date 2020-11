Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 9 novembre - Le Maïdo brûle depuis trois jours

* Mardi 10 novembre - Incendie au Maïdo : la situation pourrait empirer si les conditions météorologiques sont défavorables

* Mercredi 11 novembre - Maïdo : le feu est figé, la situation reste fragile

* Jeudi 12 novembre - Les renforts de Métropole au secours du Maïdo

* Vendredi 13 novembre -Covid-19 : la menace d'un tour de vis sanitaire

Le feu continue au Maïdo, en proie aux flammes depuis la nuit du vendredi au samedi. On compte déjà 80 hectares de végétation partis en fumée. Un incendie historique qui n'est pas sans rappeler ceux de 2010 et 2011. Tandis que le Dash, immobilisé dans un premier temps à cause d'une panne, continue son action pour limiter la propagation des flammes, les pompiers s'évertuent à contenir les flammes, depuis le sol et à l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un travail difficile alors que les points chauds sont multiples et que le feu reprend sur le flanc nord comme sur le flanc sud. Ce lundi matin, le président du Département Cyrille Melchior se rend sur place pour faire le point.

Pour le quatrième jour consécutif ce mardi 10 novembre 2020, les flammes consument le Maïdo. Ce lundi en fin de journée, un peu plus de 200 hectares étaient déjà partis en fumée. Les pompiers redoublent d'efforts pour maîtriser l'incendie, considéré comme "stable" par le préfet ce lundi. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mers, arrive ce mardi matin à La Réunion. Il est accompagné de 80 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs en renfort des équipes du SDIS 974. 25 tonnes de matériel sont acheminés. Ce mardi est décisif pour la maîtrise du feu qui pourrait empirer si les conditions météo sont défavorables.

Ce sont des nouvelles rassurantes qui ont été communiquées ce mardi 10 novembre 2020, quatrième jour des incendies qui se sont déclarés au Maïdo. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a annoncé après son arrivée sur place que le bilan avait été revu à la baisse : 175 hectares ont brûlé, contre 200 annoncés la veille. Si le feu est désormais "figé", la situation reste tout de même extrêmement fragile. "Nous sommes dépendants des conditions climatiques" a-t-il souligné. Nous sommes en live, suivez-nous.

Alors que le Maïdo brûle depuis six jours désormais, les 80 sapeurs-pompiers venus de Métropole prêtent main forte au SDIS à compter de ce jeudi 12 novembre 2020. Arrivés dans la nuit de mardi à mercredi, ils se sont d'abord reposés une journée avant de rejoindre les équipes déjà en place pour tenter de maîtriser l'incendie. Si le feu semble fixé, il s'agit désormais de noyer les lisières pour éviter toute reprise. Des opérations longues et complexes, qui pourraient durer une quinzaine de jours au moins. Du côté de l'enquête l'Hexagone envoie également des renforts : le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé que deux militaires experts allaient se joindre aux gendarmes pour retrouver les auteurs de ce nouvel incendie ravageur.

Appel à la citoyenneté, fermetures des bars et des restaurants, couvre-feu généralisé, reconfinement, le préfet annoncera sa décision ce vendredi soir 13 novembre 2020 à 19 heures en direct dans les journaux de Réunion la 1ere et d'Antenne Réunion. Le format inédit pour Jacques Billant qui s'exprime habituellement en conférence de presse, laisse présager un tour de vis sanitaire. Cela d'autant que les chiffres de l'épidémie à La Réunion n'évoluent pas dans le bon sens. En Métropole, Jean Castex a annoncé jeudi soir a annoncé le maintien du confinement au moins pour 15 jours. Cependant des mesures d'allègement pourraient avoir lieu dès le 1er décembre si le nombre de contaminés baisse de manière suffisante