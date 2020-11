BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 15 novembre 2020 :



"Circonvergence" : dans les coulisses de la création circassienne

Du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020, la Cité des Arts de Saint-Denis ouvrira ses portes au public pour découvrir les arts du cirque. Pour l'occasion, sept artistes se sont réunis pour créer une "carte blanche", une représentation montée spécialement pour l'événement. Imaz Press en profite pour vous emmener au coeur de la création circassienne, pleine de musique et de couleurs, en photos et en vidéos.

Élections américaines : ce prêtre évangéliste qui refuse de croire à la défaite de Trump

Dans une séquence surréaliste, le télévangéliste et millionnaire, Kenneth Copeland, a été pris d'un long rire halluciné (et un peu forcé) face à l'éventualité d'une victoire de Joe Biden, et d'une défaite du président sortant, Donald Trump qu'il soutient.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Incendie au Maïdo, renforts, tour de vis sanitaire

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 9 novembre - Le Maïdo brûle depuis trois jours

* Mardi 10 novembre - Incendie au Maïdo : la situation pourrait empirer si les conditions météorologiques sont défavorables

* Mercredi 11 novembre - Maïdo : le feu est figé, la situation reste fragile

* Jeudi 12 novembre - Les renforts de Métropole au secours du Maïdo

* Vendredi 13 novembre -Covid-19 : la menace d'un tour de vis sanitaire

L'art éphémère du soulèvement social chilien s'expose dans un musée

Des dizaines d'affiches, des graffiti multicolores, des collages, des installations : un musée du "soulèvement social" a ouvert ses portes à Santiago pour garder le souvenir d'une contestation inédite qui a durablement marqué le Chili.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand ciel bleu sur le littoral

Il fera beau ce dimanche, la boule de cristal de Matante Rosina est toute claire et transparente ! Grand ciel bleu sur le littoral, même si le temps s'annonce plus frais avec deux degrés en moins. La mer sera plus agitée que la veille, avec des vagues de 2,5 mètres environ sur les côtes ouest et sud.