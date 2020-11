Dans une séquence surréaliste, le télévangéliste et millionnaire, Kenneth Copeland, a été pris d'un long rire halluciné (et un peu forcé) face à l'éventualité d'une victoire de Joe Biden, et d'une défaite du président sortant, Donald Trump qu'il soutient (Photo capture écran Twitter)

"Les médias ont dit que Joe Biden est président… Ah, ah, ah…". 40 secondes de rire forcé et dément pour souligner l'incrédulité d'une victoire de Joe Biden. La séquence est surréaliste pour celui qui n'est pas un habitué des prêches hyperboliques et hallucinés des évangélistes. Pour Kenneth Copeland, un pasteur du Texas de 83 ans et ardent défenseur de Donald Trump, la défaite du président sortant n'est simplement pas possible, comme l'illustre cet extrait. Comme son poulain, il s'enferme dans un déni le plus total.

Bon, j'avais cru trouver mieux que Paula (celle avec l'abondance de pluie et ses abeilles vibrantes : tweets d'avant-hier) mais ceci est glaçant 😱



Voici le télévangéliste 🇺🇸 Kenneth Copeland il y a quelques heures avec mes s/t



Non, mais ...come back Paula, all is forgiven 😱

Le télévangéliste n'en est pas à son premier coup lorsqu'il s'agit de provoquer l'incrédulité. Il avait ainsi déjà déclaré préférer voyager dans un jet privé…pour ne pas à avoir à voler avec des démons. Confronté par une journaliste de l'émission de télévision américaine, Inside Edition, le pasteur s'était rattrapé en précisant, plus ou moins, qu'il ne devait pas se confronter aux pêcheurs.

Kenneth Copeland is the same man who once told his parishioners to purchase him a private jet so that he could avoid demons that fly on regular airplanes

Plus spectaculairement, Kenneth Copeland s'était fait remarquer dans une autre séquence surréaliste où il "pulvérisait" la Covid : "Je souffle le vent de Dieu sur toi. Tu es détruit pour toujours et tu ne reviendras jamais."

Il y a quelques mois le pasteur évangélique Kenneth Copeland "tentait" de détruire le Covid-19 avec une prière...

Mais le pasteur du Texas n'est pas le seul évangéliste à s'être fait remarquer lors de la campagne pour la présidence américaine et l'élection du 46ème président des Etats-Unis. Quelques jours plus tôt, Paula White, une télévangéliste cumulant 3,5 millions d’abonnés sur Facebook, s'était lancé dans un prêche tout aussi halluciné, invoquant Dieu pour garantir la victoire de Donald Trump : "victoire, victoire, victoire (…) Dieu, donne-nous la victoire ! J’entends un son de l’abondance et de pluie […] Le Seigneur nous dit que c’est fait".

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection.

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump.



