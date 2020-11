Retrouvez ci-dessous les chantiers en cours et les chantiers à venir qui impactent la circulation dans les jours à venir. Voici toutes les informations transmises par le Centre réunionnais de gestion du trafic (CRGT). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Du vendredi 13 novembre 2020 à 15h

Chantiers en cours :

RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Circulation basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne.

RN1001 - Le Port - Travaux de réfection de joints de chaussée

Sur la RN1001 au Port, pour permettre des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’ouvrage d’art de Sainte Thérèse, de 20h à 05h, la nuit du vendredi 13, puis les nuits du 16 au 20 novembre (inclus). Une déviation sera mise en place par la RN1.

RN2 - St Denis - Travaux de mise en place du radar tourelle

Sur la RN2 à St Denis secteur Chaudron, travaux de mise en place du radar tourelle la nuit du vendredi 13 novembre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN2 - St Benoît - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à St Benoît intersection Chemin du Cap, travaux de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 20 novembre. Prudence recommandée à l'approche du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 20 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 20 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne/St André - travaux de marquage

Sur la RN2, travaux de marquage la nuit du vendredi 13 novembre de 20h à 05h. - Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est de Commune Bègue à Ste Suzanne jusqu'à Petit Bazar à St André.

- voie neutralisée selon les besoin, dans un sens puis dans l'autre entre l'échangeur de Bras Panon et celui de Bourbier à St Benoit.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Les Platanes, travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 20 décembre. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

RN5 - Cilaos - Travaux de réalisation d'une protection

Sur la RN5 Route du Cilaos, dans le secteur de la ravine Burel, travaux de réalisation d’une protection en enrochements de l’ouvrage jusqu’au mardi 24 novembre. Alternat de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN2002 – Ste Suzanne/St André - Travaux de réfection de joints de chaussée

Sur la RN2002 à Sainte Suzanne et Saint André, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Grande Rivière Saint Jean de 20h à 5h les nuits du lundi 16 au jeudi 19 novembre. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN1 - St Paul - Travaux de maintenance des équipements

Sur la RN1 à St Paul, travaux de maintenance des équipements sous le tunnel Cap Lahoussaye et la tranchée couverte de St Paul. Voie médiane et voie de gauche neutralisées de 20h à 5h

comme suit :

- dans le sens Sud/Nord les lundi 16 et mardi 17 novembre

- dans le sens Nord/Sud les mercredi 18 et jeudi 19 novembre.

RN1 - St Leu/ St Pierre - Travaux de balayage en TPC et rive

Sur la RN1 entre St Leu, échangeur de Colimaçons, et St Pierre, zone Ravine Blanche, travaux de balayage en TPC et en rive, les nuits du lundi 16 au jeudi 19 novembre. Neutralisation des voies dans un sens ou l’autre en fonction des besoins du chantier mobile.

RN1 - Rte du Littoral - Travaux d’hydrocurage

Sur la RN1 Rte du Littoral, travaux d’hydrocurage les nuits du lundi 16 au vendredi 20 novembre. Neutralisation de la voie de gauche de 20h à 5h dans le sens Nord/Ouest.

RN2 - Petite Ile - travaux d'amélioration de la continuité cyclable

Sur la RN2 à Petite île, le Verger Hemery, dans le sens St Pierre/St Benoit, travaux d'amélioration de la continuité cyclable, selon le programme suivant:

-Le samedi 14 novembre : accotement neutralisé de 7h à 12h

-Du lundi 16 au vendredi 20 novembre: accotement neutralisé de 7h à 16h30 -Les nuits des lundi 16 et mardi 17 novembre : Alternat de 20h à 05h30

RN2 - Ste Rose - Travaux de mise en œuvre d’enrobé

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Vierge au Parasols, travaux de mise en œuvre d’enrobé le mardi 17 novembre. Alternat de la circulation de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de mise en œuvre d’enrobé

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur Ravine des Chèvres, travaux de mise en œuvre d’enrobé la nuit du mercredi 18 novembre. Circulation alternée de 20h30 à 05h00.

RN2 La Petit Ile/St Joseph - Travaux d’élagage

Sur la RN2 de Petit Ile, Anses les Bas, à St Joseph, Ravine Carrosse, travaux d'élagages du lundi 16 au vendredi 27 novembre. Circulation alternée de 7h à 15h30 selon les besoins du chantier.

RN2 St Joseph - Travaux de réparation de murets

Sur la RN2 à St Joseph au niveau de Manapany les bains, travaux de réparation de murets les nuits du 16 au vendredi 27 novembre. Circulation alternée de 19h30 à 5h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - fermeture Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 15 novembre de 14h à 19h. Déviations dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

Bonne route et bon week-end !

Les usagers peuvent écouter le répondeur INFO ROUTE sur le 0262 97 27 27