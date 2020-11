Du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020, la Cité des Arts de Saint-Denis ouvrira ses portes au public pour découvrir les arts du cirque. Pour l'occasion, sept artistes se sont réunis pour créer une "carte blanche", une représentation montée spécialement pour l'événement. Imaz Press en profite pour vous emmener au coeur de la création circassienne, pleine de musique et de couleurs, en photos et en vidéos. (Photos rb/www.ipreunion.com)

La plupart se connaissent depuis des années, et c'est dans la salle Fanal de la Cité des arts qu'ils se sont réunis jusqu'au 8 novembre. Les artistes se sont entraînés d'arrache-pied pendant deux semaines en répétant tous les jours. Nous les avons rencontrés le 6 novembre dernier, au coeur de leurs entraînements.

Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot de la compagnie Cirquons Flex, Éric Maufrois et Émilie Smith de la compagnie Très d’union, Marion Brugial et Toky Ramarohetra de la compagnie Cirké Craké, et Romuald Solesse, présents, comme tous les jours depuis le 26 octobre. Chacun y va de sa suggestion, alors qu'ils grimpent tour à tour sur le trapèze disposé au milieu de la pièce.

Circassiens oblige, l'ambiance est avant tout bon enfant. Ca saute, ça voltige et ça s'agrippe à son collègue qui se balance sur le trapèze, le tout accompagné de la musique de Damien Mandrin en fond sonore.



A deux semaines des représentations, la troupe est en pleine création. Au milieu des éclats de rire et de la musique, le petit groupe s'entraîne joyeusement. Répétition principale de la journée : maîtriser la "colonne à trois". Regardez :

- Une troisième édition particulière -

C'est la troisième édition du festival Circonvergence qui est aujourd'hui en préparation, avec à sa tête la compagnie Cirquons Flex. "On a lancé notre compagnie en 2007. A l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose en matière de cirque à La Réunion" explique Vincent, qui forme un duo avec Virgine. "Aujourd'hui, on se produit régulièrement, on propose des cours au Séchoir de Saint-Leu, à Bras-Panon ou encore à la Bretagne" liste ce dernier.



Acrobates, danseuse, jongleur : les disciplines de chacun viennent s'ajouter et se mélanger pour tenter de créer un mash-up de leurs arts respectifs.







Il y a une dizaine d'années, le cirque ou même la magie n'étaient pas spécialement enseignés et pratiqués sur l'île. Les artistes présents dans la salle sont une peu avant-gardistes en la matière à La Réunion, à l'image de Romuald Solesse par exemple. Du lancement d'un groupe de magie à 17 ans, il y a 15 ans, à ses voyages entre Montpellier et Montréal pour apprendre les arts du cirque, le Réunionnais a parcouru une bonne partie du monde à travers diverses compagnies désormais.



"On peut dire que c'est grâce au coronavirus que je suis revenu, et que je peux participer à cette carte blanche aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier que pour des gens comme nous, qui sommes tout le temps en mouvement, le confinement a été très compliqué. C'est un énorme soulagement de pouvoir enfin reprendre du service" confie Romuald.



Alors que la scène artistique est mise à mal depuis des mois en raison de la crise sanitaire, c'est un vent de soulagement qui règne dans les couloirs de la Cité des arts. En espérant que la dégradation de la situation sanitaire dans l'île ne pousse pas les autorités à serrer la vis.

- Des mesures sanitaires à respecter -

En parlant de Covid-19, cette édition devra forcément s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires. "Traditionnellement, on se balade partout, on est au plus proche du public. Cette année, il faudra limiter la jauge, et surtout créer des couloirs de circulation pour respecter les contraintes sanitaires" détaille Vincent.



Forcément, le masque sera obligatoire pour tout spectateur de plus de onze ans, et ce même pendant les représentations.



En dehors de cette carte blanche, qui sera présentée du 19 au 21 novembre, de nombreux ateliers et masterclass seront organisés sur la durée du festival. Le temps fort prendra place le week-end, avec de nombreuses représentations prévues tout au long des deux journées. "Zigrolling" (type de chorégraphie dans une structure en fer, ndlr), scène ouverte, tournoi de volley-massue… le programme est chargé et varié.



Rendez-vous sur le site de la Cité des arts pour retrouver le programme complet, et surtout réserver pour la Carte Blanche et la représentation "Vol d’usage" :





