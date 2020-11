Publié il y a 50 minutes / Actualisé le Vendredi 13 Novembre à 15H02

Il fera beau ce dimanche, la boule de cristal de Matante Rosina est toute claire et transparente ! Grand ciel bleu sur le littoral, même si le temps s'annonce plus frais avec deux degrés en moins. La mer sera plus agitée que la veille, avec des vagues de 2,5 mètres environ sur les côtes ouest et sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

