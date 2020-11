Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La forte tempête Alicia se trouvait à 4h ce dimanche 15 novembre 2020 à 2.325 km à l'est-nord-est de La Réunion par les points 11.6 sud et 75.3 est. Le système a un perdu en vitesse et se déplace à 26 km/h le long d'une trajectoire sud-ouest. qui l'écarte de l'île. Elle continue de générer des vents soufflant en rafales à 130 km/h. Selon Météo France, Alicia pourrait atteindre le stade de cyclone dès lundi. Il n'y a pas de menace directe pour La Réunion et le système se trouve loin des terres habitées (Photo : www.mtotec.com)

