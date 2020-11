Manquant de fonds pour son mois de novembre, l'Arche de Noé de la Réunion appelle à la générosité de chacun afin de nourrir et loger dans les meilleures conditions ses 150 pensionnaires. Une cagnotte Leetchi a notamment été mise en ligne. (Photo : AFP - Behrouz MEHRI)

Ci-dessous le communiqué de l'Arche de Noé :

"A toutes les cagnotteuses et cagnotteurs réguliers ou occasionnels de la GAMELLE SOLIDAIRE DE L'ARCHE DE NOE Réunion !

Pour l'ARCHE DE NOE, dont les fonds proviennent uniquement de la générosité du public, les mois COVID et la crainte d'un nouveau confinement ont fortement impacté la trésorerie au quotidien. Ainsi, alors qu'en 2019, les animaux du refuge se sont vus offrir 132 sacs de 20 kg de croquettes pour chiens prépayées par des donateurs directement en magasin, seuls 30 sacs leur ont été offerts à fin octobre 2020.... C'est autant de trésorerie à trouver pour compenser l'écart qui s'élève à plus de 3000€ depuis le début de l'année.

Heureusement il y a la Gamelle solidaire mensuelle de l'ARCHE DE NOE, à laquelle vous êtes nombreux à contribuer, soit de manière occasionnelle, soit fidèlement chaque mois ; une gamelle solidaire indispensable qui nous aide à combattre le syndrôme du caddie vide et nous permet d'assurer le gîte et le couvert pour nos 150 pensionnaires chiens et chats en refuge à Sainte-Anne, Sainte-Rose et en familles d'accueil.

Adeux semaines de la fin du mois, nous voilà repartis pour une tournée des popottes afin de pouvoir remplir chaque jour les gamelles de nos pensionnaires. Et ce sont pas moins de 2250 gamelles qui restent à remplir jusqu'à fin novembre.

A 1€ la gamelle par jour pour un chien ou un chat, cela revient à 150 € par jour pour le logis et le couvert quotidiens de nos pensionnaires, soit 2250 € à collecter jusqu'à la fin du mois de novembre.

Pour vous faciliter le don et nous aider de manière concrète : avec 15€ vous offrez le gite et le couvert à un chien ou un chat hébergé de l'ARCHE DE NOE jusqu'à la fin du mois.

Vous pouvez directement participer à cette cagnotte en cliquant sur le lien suivant : https://www.leetchi.com/c/la-gamelle-solidaire-de-novembre-ou-le-syndrome-du-caddie-vide

Chacun peut donner le montant qu'il souhaite, tous les paiements sont sécurisés et un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande dans la rubrique message du site en indiquant votre adresse mail, votre adresse postale ou en nous appelant au numéro ci-dessous (attention la plateforme ne communique plus les e-mails des donateurs).

MERCI INFINIMENT POUR EUX

Astrid PUISSANT

DROIT DE CITE - 70 RN2 - 97437 SAINTE ANNE - tél. 0692 36 28 09"