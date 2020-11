Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 32 minutes

BONJOUR - Voici les titres à la une du lundi 16 novembre 2020 :



- Violences LGBTphobes : les victimes parlent (parfois), elles ne sont pas (toujours) crues

- Attribution du chèque numérique : des couacs et des approximations

- Le cyclone Alicia à 1.905 km de La Réunion

- Saint-Leu : une exposition sur l'esclavage pour ne pas oublier

- Incendie au Maïdo : un homme mis examen pour dégradation involontaire et placé sous contrôle judiciaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages restent dans l'est

