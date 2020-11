Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis son retour dans l'océan le 3 novembre dernier, la tortue caouanne Curieuse a retrouvé ses marques et poursuit sa migration interrompue lors de sa capture accidentelle sur une palangre, indique Kélonia. Sa route plein nord indique qu'elle appartient à la population du nord de l'océan Indien, et qu'elle part rejoindre les plages de ponte et les habitats d'alimentation de la péninsule arabique. Nous publions ici le communiqué de Kélonia. (Photo : Kélonia)

