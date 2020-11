Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 13 Novembre à 15H21

Il reste encore quelques rayons de soleil de la veille pour commencer le début de semaine mais Matante Rosina n'est pas bien réveillée, elle voit tout flou ce matin. Il lui semble que l'est est menacé par les nuages et que ça ne va pas s'éclaircir de sitôt. Les plages de l'ouest par contre devraient restées ensoleillées. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

