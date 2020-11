Alors que toute entrée sur l'île doit être motivée par un motif impérieux (familial, santé, professionnel), la compagnie aérienne fait le point sur ses vols régionaux qui devraient reprendre à la mi-décembre. Avec l'annonce du reconfinement, une diminution de vols due au contexte sanitaire était prévue dans l'ensemble du secteur aérien. Nous publions le communiqué de la compagnie aérienne dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le contexte épidémique actuel, la compagnie Air Austral ajuste au plus près son programme des vols et son activité pour les mois a venir.



Selon les dernières informations obtenues et l’analyse de la situation effectuée par ses équipes, Air Austral table aujourd’hui sur une reprise progressive de son réseau régional pour le mois de décembre prochain, sur la base d’un programme ajusté. La clientèle se voit ainsi en mesure d’organiser ses prochains voyages. Le programme établi, reste bien-sûr sous réserve de la levée des restrictions imposées par les différents gouvernements. La compagnie, et ce comme au démarrage de cette crise sans précédent, pourra quoiqu’il en soit proposer à sa clientèle des conditions de report ou d’annulation des billets d’avions pour des réservations en toute sérénité.



Madagascar :



reprise des vols envisagée dès le 1er décembre



Réunion-Madagascar



Air Austral prévoit une reprise de son programme des vols de/vers Madagascar à compter du 01 décembre 2020 :



- 2 fréquences hebdomadaires entre la Réunion et Tananarive



- 2 fréquences hebdomadaires entre la Réunion et Nosy Be



- 1 fréquence hebdomadaire entre La Réunion et Tamatave



- 1 fréquence hebdomadaire entre La Réunion et Tuléar/Fort Dauphin





Maurice :



Mais aussi Bangkok, Chennai, Johannesburg, Moroni ou les Seychelles, reprise à compter du 18 décembre



Réunion-Maurice :



Compte tenu des dernières décisions gouvernementales en vigueur, Air Austral maintient la suspension de ses vols de/vers Maurice jusqu’au 17 décembre inclus.



Elle prévoit une reprise des vols à compter du 18 décembre 2020 à raison de 3 fréquences quotidiennes, et ce jusqu’à la fin de la saison IATA hiver, soit jusqu’au 31 mars 2021.





Réunion-Moroni :



Compte tenu des dernières décisions gouvernementales en vigueur, Air Austral maintient la suspension de ses vols de/vers Moroni jusqu’au 17 décembre inclus.



Elle prévoit une reprise des vols à compter du 18 décembre 2020 à raison d’une fréquence quotidienne, et ce jusqu’à la fin de la saison IATA hiver, soit jusqu’au 31 mars 2021.

Réunion-Bangkok , Réunion-Chennaï, Réunion-Johannesburg, Réunion-Seychelles



Compte tenu des dernières décisions gouvernementales en vigueur, Air Austral maintient la suspensions de ses vols de/vers Bangkok, Chennaï, Johannesburg et les Seychelles jusqu’au 17 décembre inclus.



Elle prévoit une reprise des vols à compter du 18 décembre 2020 à raison d’une fréquence par semaine, et ce jusqu’à la fin de la saison IATA hiver, soit jusqu’au 31 mars 2021.



A noter :



Réunion-Rodrigues :



Compte tenu des mesures gouvernementales en vigueur, Air Austral maintient la suspension de ses vols de/vers Rodrigues, et ce jusqu’à nouvel ordre.





Mayotte : un programme stabilisé



Réunion-Mayotte



Le programme des vols entre Mayotte et La Réunion est à ce stade inchangé. Air Austral maintient les 4 rotations qu’elle propose chaque semaine.



Mayotte-Paris



Le programme des vols entre Mayotte et Paris est à ce stade inchangé. Air Austral maintient les 3 rotations qu’elle propose chaque semaine.







Paris : un programme ajusté chaque semaine au plus près de la demande



· Réunion-Paris



Sur sa liaison Réunion-Paris, Air Austral poursuit son point hebdomadaire pour ajuster en conséquences le programme de ses vols entre Paris et La Réunion. La compagnie assure ainsi le maintien d’un programme répondant au plus près à la demande de voyages.



Par exemple, sur les 7 rotations initalement programmées entre Réunion-Paris sur la semaine du 16 au 22 novembre, Air Austral en a maintenu 5.





Des mesures commerciales 100% flexibles



Facilités de modifications, reports ou annulations pour des voyages jusqu’au 15 juin 2021





Pour accompagner et rassurer sa clientèle, Air Austral propose des mesures commerciales exceptionnelles 100 % flexibles.



L’objectif : offrir à sa clientèle la souplesse nécessaire et lui permettre de modifier ou de reporter son voyage, en bénéficiant de conditions exceptionnelles.



Ainsi tous les passagers en possession d’un billet d’avion pour un voyage prévu sur la période du 30 octobre 2020 au 1er décembre 2020 peuvent :



- Reporter, modifier leur billet d’avion sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif jusqu’au 15 juin 2021



- Demander la mise en avoir de la valeur TTC de leur billet d’avion. Celui-ci sera bonifié à hauteur de 15% jusqu'au 31 mars 2021, pour tout voyage effectué avant le 15 juin 2021



- Demander le remboursement intégral de leur billet d’avion



Par ailleurs, tous les passagers en possession d’un billet d’avion Air Austral se voient proposer des solutions de report, d’annulation sans frais selon les conditions établies et détaillées sur son site internet*.