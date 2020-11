BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 17 novembre 2020



- Covid-19 : les cas se multiplient dans les établissements médico-sociaux

- "L'idéal ce serait des systèmes au large de La Réunion qui nous amènent de la pluie"

- Salaires des profs : 100 euros par mois de plus à partir de mai prochain pour les débutants

- Hommage à Lisa : un concert virtuel et une cagnotte après le décès de l'étudiante réunionnaise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le gris domine

Covid-19 : les cas se multiplient dans les établissements médico-sociaux

Ce lundi 16 novembre 2020, deux nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés à l'EHPAD Village 3ème âge à Saint-André. Il s'agit du quatrième EHPAD concernés en un mois à La Réunion. Si, pour l'heure, l'Agence régionale de santé ne parle pas encore de foyer de contagion, le nombre de cas pourrait augmenter alors que plus de 200 tests de dépistage ont été réalisés ce lundi. Selon nos informations, les résultats de ces tests seront connus dans la journée de ce mardi

"L'idéal ce serait des systèmes au large de La Réunion qui nous amènent de la pluie"

La saison cyclonique 2020-2021 a officiellement démarré et la formation du cyclone Alicia ce week-end nous l'a prouvé. Le système a depuis été rétrogradé en tempête modérée. Il s'agit de la première perturbation à avoir été baptisée pour cette nouvelle saison. Le bassin des Mascareignes accueille un autre système qui, lui, ne donnera pas lieu à une tempête. L'occasion de faire un point sur ce qui nous attend pour cette saison, alors que Météo France prévoyait des cyclones de plus en plus intenses pour les prochaines années en raison des changements climatiques. Ils sont pourtant bénéfiques quand ils ne s'approchent pas trop près des côtes, car ils amènent de la pluie, trop rare en ce moment notamment dans les micro-régions nord et est.

Salaires des profs : 100 euros par mois de plus à partir de mai prochain pour les débutants

Le ministère de l'Education a annoncé lundi aux enseignants que le salaire des professeurs débutants allait augmenter de 100 euros nets par mois, versés sous forme de prime, à partir de mai prochain, et confirmé pour tous l'octroi d'une prime informatique de 150 euros par an.

Hommage à Lisa : un concert virtuel et une cagnotte après le décès de l'étudiante réunionnaise

L'Union des étudiants réunionnais de l'hexagone (UERH) organise un concert caritatif à 17h30, ce mardi 16 novembre 2020, pour rendre hommage à l'étudiante réunionnaise, décédée le 11 novembre dernier à Londres des suites de la Covid-19. Une cagnotte Leetchi a également été mise en place pour aider la famille à rapatrier le corps de la jeune fille.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le gris domine

Le temps est au gris ce mardi 17 novembre 2020. Matante Rosina a vu que le ciel serait nuageux quasiment partout sur La Réunion. Des petites pluies pourraient même tomber dans le nord et l'ouest. Et dit le ciel au-dessus de vos têtes ?