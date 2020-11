Le ministère de l'Education a annoncé lundi aux enseignants que le salaire des professeurs débutants allait augmenter de 100 euros nets par mois, versés sous forme de prime, à partir de mai prochain, et confirmé pour tous l'octroi d'une prime informatique de 150 euros par an. (Photo d'illustration Jean-Michel Blanquer AFP)

Le budget 2021 du ministère a été augmenté de 400 millions d’euros (500 millions en année pleine) : environ la moitié de cette enveloppe sera utilisée pour les enseignants en début de carrière, "afin de favoriser l’attractivité du métier d’enseignant", indique le ministère aux enseignants.

Les salaires des enseignants français sont inférieurs de 7% en début de carrière à la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). "La prime bénéficiera à 31% des enseignants" (y compris CPE et psychologues de l’éducation nationale), "durant les 15 premières années de carrière pour les personnels titulaires et sera dégressive en fonction de l’ancienneté", précise le ministère.

À partir de mai prochain, un enseignant débutant gagnera ainsi 100 euros nets de plus par mois. Un contractuel en début de carrière gagnera 54 euros nets de plus chaque mois. La prime ne concerna pas en revanche les profs à partir de 15 ans d’ancienneté.

Pour permettre les avancements de carrière, le taux de promotion "à la hors classe" des enseignants sera porté de 17 à 18% en 2021. Cette mesure permettra chaque année à 1 700 personnels de plus de passer à la hors classe (un deuxième grade enseignant), selon le ministère. Le ministère a par ailleurs confirmé le versement d’une prime informatique de 150 euros nets par an pour tous les professeurs à partir de janvier prochain.

Quelque 21 millions d’euros seront consacrés à "une augmentation pérenne" des salaires des directeurs, "soit le même niveau que celui de la prime exceptionnelle de rentrée en 2020". Cette indemnité exceptionnelle de 450 euros, promise à la rentrée par le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer, devait leur être versée à partir de novembre.

AFP