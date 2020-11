Publié il y a 1 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Les quatre manifestants qui avaient été interpellés le 27 septembre dernier lors de la manifestation devant les jardins de Manapany, à Saint-Joseph, ont été jugés. Les peines vont de deux à quatre mois de prison avec sursis. Ils écopent aussi d'amendes pour non port du masque et rassemblement non déclaré (soit deux fois 135 euros chacun) et d'un stage de citoyenneté obligatoire au prix de 200 euros. Les motifs d'outrage au maire et de dégradation du véhicule de police n'ont pas été retenus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

