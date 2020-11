Du 9 au 15 novembre, 18 cas ont été signalés à l'Agence Régionale de Santé, un nombre en légère augmentation. Le virus circule actuellement dans huit communes : Saint-Paul; Saint-Pierre, Saint-Leu, Le Port, Les Avirons, Saint-Denis, Bras Panon et Le Tampon. Alors que l'été austral s'installe peu à peu, les autorités craignent une nouvelle vague épidémique et appellent la population à la plus grande vigilance. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après une stabilisation sur quelques semaines en-dessous de 10 cas hebdomadaires, le nombre de cas recensés connait une légère augmentation. La dengue continue de circuler dans l’île, 8 communes sont concernées. Avec le retour des conditions météorologiques favorables au développement des moustiques (pluies, chaleur), une nouvelle vague épidémique reste à craindre dans les prochains mois, dans un contexte d’épidémie de covid-19.

La préfecture et l’ARS appellent la population à la plus grande vigilance et rappellent la nécessité de mettre en œuvre les mesures de prévention : se protéger et protéger ses proches des piqûres de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes.



- Situation de la dengue à La Réunion au 17 novembre 2020 -

Depuis début 2020 :

• près de 16 000 cas autochtones confirmés



• 701 hospitalisations



• 1747 passages aux urgences



• 22 décès (dont 11 directement liés à la dengue) (données de la Cire OI, Santé Publique France)



Les cas ont été signalés dans les communes suivantes :

- Saint-Paul

- Saint-Pierre

- Saint-Leu

- Le Port

- Les Avirons

- Saint-Denis

- Bras Panon

- Le Tampon



Aucun regroupement de cas n’est identifié.



Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.

- Jeu concours : Encore 1 semaine pour participer ! -

L’ARS a lancé le 5 novembre et jusqu’au 25 novembre, un jeu concours artistique visant la production d’un support visuel (dessin, sculptures, tableaux, photos…) sur un thème: " La dengue et son moustique vecteur de la maladie (le moustique tigre) ". Les candidats (catégorie professionnelle ou amateurs) ont encore 1 semaine pour faire parvenir leurs créations !

Des récompenses distinctes allant de 100 à 5 000 euros sont prévues pour chacune des catégories. En plus de ces récompenses, les œuvres lauréates seront retenues pour la campagne de communication Eté 2020/2021 par le biais d’affichages et de diffusions sur les réseaux sociaux et médias.

Les règlements et les conditions de participation au jeu concours sont disponibles : sur le site de l’ARS ou sur demande par mail : ars-reunion-kassmoustik@ars.sante.fr

- Recommandations pour lutter contre la dengue -

• Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)

• Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

• Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...



Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue précédemment.