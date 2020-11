Le concours se tient tous les ans depuis 2005, afin de sensibiliser la population néo-zélandaise aux différentes espèces d'oiseaux endémiques de leur île, dont beaucoup sont en danger d'extinction.



Chaque votant peut ainsi choisir jusqu’à cinq espèces, classées par ordre de préférence, afin de donner son avis. Cette année, l'un d'eux, apparemment particulièrement zélé, a donc décidé de donner un petit coup de pouce au Kiwi pukupuku, "le plus petit des cinq espèces de Kiwi présentes dans le pays" précise NPR.



Manque de chance, depuis 2018, un cabinet de data a été mandaté pour surveiller l'élection. La supercherie a donc vite été repérée, et les votes ont été supprimés. C'est finalement le Kakapo, un perroquet nocturne, qui a remporté la couronne cette année.

We are so happy to be your @Forest_and_Bird Bird of the Year for 2020! pic.twitter.com/3irXRxYC5D