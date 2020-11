Diffusée sur Amazon Prime Video le 18 décembre prochain, le dernier épisode de l'émission "The Grand Tour", qui portera sur une chasse au trésor à Madagascar, verra par ailleurs ses trois présentateurs s'affronter dans une course effrénée sur la Nouvelle Route du Littoral (NRL). Un extrait vidéo de cette séquence les montrant totalement seuls et pieds au plancher vient d'être révélé dans le teaser du programme. (Photo : The Grand Tour)

Les trois premiers usagers de la Nouvelle Route du Littoral viennent d'être trouvés. Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, présentateurs stars de The Grand Tour, un gigantesque show dédié aux amateurs de voitures d'exception les faisant arpenter les routes du monde entier, ont en effet eu le privilège de goûter en exclusivité à l'asphalte fraîche de la NRL.

Because Epic didn't really work. The Grand Tour Presents: #AMassiveHunt. Launches 18 December only on Prime Video. pic.twitter.com/Die1bdkeR8 — The Grand Tour (@thegrandtour) November 18, 2020

Cette course insolite s'est déroulée dans le cadre du tournage de l'un des épisodes de leur émission phare, réalisé en septembre 2019. Ce dernier, qui voit notamment les trois Britanniques se lancer dans une chasse au trésor à Madagascar, sera diffusé le 18 décembre prochain sur la plateforme vidéo d'Amazon Prime.

Il est amusant de noter qu'au début de ce trailer, l'un des présentateurs se moque quelque peu de la NRL en ironisant en anglais : " Je me demandais comment ce tronçon de route incroyablement coûteux et compliqué pourrait nous être utile ?". Un an après le tournage de cette séquence, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May restent les seuls automobilistes à avoir pu profiter des agréables courbes de la structure.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la NRL est ouverte à autre chose que les engins de chantier. A défaut d’être praticable par les automobilistes, elle a en effetn déjà servi de décor de tournage en août 2019. Alors que l'élection de la Miss Réunion approchait, les douze candidates avaient effectué une chorégraphie sur la route inachevée. Une vidéo qui n'avait pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux...

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com