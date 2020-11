Le masque de protection contre la Covid-19 le plus cher au monde coûte... la bagatelle de 1,3 million d'euros (1,5 million de dollars). Un ouvrage constitué de 3.600 diamants signé Yvel, une marque de bijoux de luxe israélienne. Le masque est composé d'or blanc 18 carats, de diamants noirs et blancs. Mais il reste un outil de protection contre la Covid-19, muni de filtres performants. Poids total : 270 grammes. (Photo : Yvel)

C'est le masque le plus cher du monde : 1,5 million de dollars soit 1,3 million d'euros. Ça vous tente ? Ce bijou a été confectionné par la société privée Yvel, située en Israël, selon BFM. Il est constitué d'un socle en or blanc et de 3.600 diamants.

25 personnes auraient travaillé sur cet ouvrage, suite à la demande d'un collectionneur chinois, selon Le Figaro. Le masque devra être livré avant le 31 décembre.

