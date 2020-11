BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 18 novembre 2020 :



- Covid-19 : Saint-André échappe pour le moment au couvre-feu

- Covid-19 : les bars et restaurants redoutent un couvre-feu

- NRL : le chantier digue est bien en route... mais avec 10% des transporteurs

- Covid-19 : une subvention pour les exportations de fruits vers la Métropole

- Le Bisik et le théâtre des Bambous présentent "Ça revient vite !" du 18 au 28 novembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil fait son retour

L'annonce était redoutée, finalement, c'est une bonne nouvelle qui est tombée ce mardi 17 novembre 2020 : la ville de Saint-André ne sera pas soumise à un couvre-feu. En effet, ces derniers jours, la situation sanitaire de la commune s'est nettement améliorée, le taux d'incidence passant de 183 à 142 pour 100.000 habitants. Il est donc descendu en-dessous du seuil des 150, permettant à la préfecture de prononcer un couvre-feu

Le préfet Jacques Billant a averti les restaurateurs de Saint-Gilles, l'Hermitage et Saint-Pierre ce vendredi 13 novembre 2020 : si le non-respect des protocoles sanitaires continue, un couvre-feu de 21 heures sera imposé. Depuis, responsables de bars comme de restaurants redoutent de bientôt devoir fermer à 21 heures - voire de devoir fermer tout court

Objectif 18 novembre : c'était la date butoir donnée par le groupement aux transporteurs. D'ici ce mercredi, le chantier de la digue était censé commencer pour de bon, après des travaux préparatoires d'un mois. D'un côté, le calendrier est respecté : oui la portion de 216 mètres a commencé. De l'autre côté, les effectifs restent très menus et les transporteurs attendent surtout une reprise du travail plus soutenue. Pour l'instant seuls 10% d'entre eux travaillent.

Alors que le confinement en Métropole pourrait impacter le nombre de vols entre La Réunion et l'Hexagone, limitant ainsi les capacités de fret, la préfecture a annoncé l'instauration d'une subvention destinée aux entreprises commercialisant des fruits. Cette subvention a été créée pour "compenser en partie le surcoût du fret engendré par la crise du Covid-19". Nous publions ci-dessous le communiqué complet

Après les nombreuses représentations de "Ça s'appelle reviens !", Le Bisik et Les Bambous présentent la nouvelle production "Ça revient vite !" du 18 au 28 novembre. Les représentations démarreront à 19 heures à la salle Gramoun Lélé. Danse, cirque et musique au programme avec Tikok Vellaye, Jazz'Tafunk, Zanmari Baré, Baster, Rouge Reggae, Maya Kamaty et Grén Sémé.

Après une journée plutôt grise, le soleil revient dès le matin. Les nuages, comme d'habitude, feront leur apparition dans la journée mais les zones du Maïdo et du volcan resteront à l'abri de la grisaille. Attendez-vous quand même à des petites averses dans le nord-ouest.