A l'heure du tout numérique, Pierre Clément, directeur entreprises France chez Orange dresse le bilan des entreprises françaises concernant la digitalisation. S'il est vrai que la grande majorité des TPE et PME françaises possèdent un site internet, il constate que trop peu font de la vente en ligne. Résultats des courses, les clients français désireux d'acheter sur le net se tournent vers des entreprises étrangères. (Photo d'illustration AFP)

"Seulement 15% des TPE et PME françaises vendent en ligne" remarque le dircteur entreprises d'Orange, Pierre Clément. Un constat qui pousse la société à vouloir pousser les TPE et PME dans cette voix. Car sinon "on achète à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément français" ajoute le directeur.

Dans une courte vidéo, il informe les entreprises ciblées que l'opérateur Orange propose plusieurs solutions pour les accompagner vers la digitalisation, des solutions qui pourraient s'avérer bien utiles en cette période de crise sanitaire. "Notre objectif est d'accompagner les clients dans leur transformation digitale" précise bien Pierre Clément.

Regardez :

Site marchand, visibilité sur Internet, Click and Collect, etc. : #TPE et #PME, " Faites votre digitalisation pas à pas, nous sommes là pour vous accompagner ", c’est le message de @pierreclement_, Directeur Entreprises France d’@Orange. #ClickAndCollect #ecommerce pic.twitter.com/pdiLIhkbdd — Service Presse Orange (@presseorange) November 17, 2020

