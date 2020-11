Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Aux alentours de 13h15 ce mercredi 18 novembre 2020 un homme s'est présenté au commissariat du Port avec le bras ensanglanté. Il a indiqué aux policiers avoir été attaqué quelques minutes plus tôt par un homme rue Rico Carpaye. La victime, blessée légèrement, a indiqué que l'agresseur avait crié "Allahu akbar" au moment de l'attaque. Celui-ci est actuellement en fuite et activement recherchée par la police. La plus grande prudence est de mise dans le secteur. Plus d'informations à venir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Aux alentours de 13h15 ce mercredi 18 novembre 2020 un homme s'est présenté au commissariat du Port avec le bras ensanglanté. Il a indiqué aux policiers avoir été attaqué quelques minutes plus tôt par un homme rue Rico Carpaye. La victime, blessée légèrement, a indiqué que l'agresseur avait crié "Allahu akbar" au moment de l'attaque. Celui-ci est actuellement en fuite et activement recherchée par la police. La plus grande prudence est de mise dans le secteur. Plus d'informations à venir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)