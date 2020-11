Le 12 novembre 2020, la Section commando d'appui à l'engagement (SCAE) du 2ème Régiment parachutiste d'infanterie de marine (2eRPIMa) a réalisé un largage en mer et un saut au large de la commune de l'Étang-Salé, dans le cadre d'un exercice d'infiltration par voie aérienne et maritime. Nous publions ici le communiqué des FAZSOI. (Photo d'illustration Armée)

Composée d’un groupe d’assaut par mer (GAM) et d’un groupe commando parachutiste (GCP), dont les membres sont majoritairement issus des forces spéciales ou unités spécialisées, la SCAE a pour mission principale de réaliser une tête de pont sur un territoire en crise, afin de faciliter l’arrivée d’un groupement tactique interarmes. Régulièrement, cette section dévolue aux actions en autonomie dans des environnements complexes entretient ses aptitudes singulières grâce à des exercices nécessitant un très haut degré de technicité.

L’objectif de cet entrainement nautique était de permettre à la SCAE de s’approprier l’environnement maritime de La Réunion en combinant une infiltration par les airs et par la mer.

Ainsi, deux embarcations de type zodiacs FUTURA ont été larguées à 80 mètres d’altitude, à plus de 300 mètres de la côte, depuis un CASA de l’armée de l’air. En 20 minutes, les commandos du GAM ont reconditionnés leurs zodiacs en pleine mer, tandis que les plongeurs de la base navale de Port-des-Galets assuraient la sécurité face au risque requin, à partir des embarcations du 2e RPIMa. Une fois les FUTURA prêts à naviguer, le GAM a mené une infiltration nautique vers son objectif terrestre.

En parallèle, un GCP d’une douzaine de commandos a été parachuté à grande hauteur (3 800m), en bordure de mer. Emportant un colis logistique d’une centaine de kilos et deux passagers tandem dont un maître-chien et son animal, l’équipe de chuteurs opérationnels était renforcée par un médecin et un infirmier du service de santé des armées, qualifiés pour ce type de saut. Après leur infiltration sous voile, les commandos se sont posés sur la plage de l’Étang-Salé. Le scénario de cet entrainement reposait sur une situation nécessitant la projection rapide d’une équipe médicale sur un site difficilement accessible.

Cet entrainement au déploiement d’urgence par la 3evdimension a été réalisé grâce à l’excellente collaboration entre les armées et services déployés sur l’île de La Réunion.