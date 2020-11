BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 19 novembre 2020 :



- Affaires des musées régionaux : Didier Robert devant le tribunal

- Athlétisme : une délégation française prochainement en préparation à La Réunion

- Covid-19 : trois décès et 137 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

- Attaque au couteau au Port : la victime âgée de 60 ans dit avoir été agressée par "un homme de grande taille"

- DuoDay 2020 : casser les barrières du handicap dans le monde de l'entreprise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les sommets ont la tête dans les nuages

Affaires des musées régionaux : Didier Robert devant le tribunal

C'est ce jeudi 19 novembre 2020 que débute le procès en correctionnel du président de Région et ancien PDG de la SPL Réunion des Musées Régionaux, Didier Robert. Ce dernier est poursuivi pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et concussion qui auraient été commis à l'encontre de la SPL. Selon nos informations, l'élu devrait demander le renvoi de son procès

Athlétisme : une délégation française prochainement en préparation à La Réunion

Différents représentants de l'élite française du saut à la perche, des épreuves combinées et de la longueur vont effectuer divers stages de préparation début décembre sur le sol réunionnais. La Fédération Française d'Athlétisme (FFA) a néanmoins tenu à ce qu'ils soient disséminés sur le territoire afin de limiter les risques de contamination à la Covid-19

Covid-19 : trois décès et 137 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

Trois décès liés à la Covid-19 sont survenus au CHU et au CHOR entre le 17 et 18 novembre 2020 à La Réunion, annoncent les autorités ce mercredi. Il s'agit de patients "présentant d'importantes comorbidités", dont un patient âgé de plus de 40 ans et deux patients de plus de 80 ans. Par ailleurs, la préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 137 nouveaux cas enregistrés en deux jours, soit une moyenne journalière de 69 cas.

Attaque au couteau au Port : la victime âgée de 60 ans dit avoir été agressée par "un homme de grande taille"

Entre 12h et 13h ce mercredi 18 novembre 2020 un homme s'est présenté au commissariat du Port avec le bras ensanglanté. Il a indiqué aux policiers avoir été attaqué quelques minutes plus tôt par un homme rue Rico Carpaye. La victime, blessée légèrement, a indiqué que l'agresseur avait crié "Allahu akbar" au moment de l'attaque. Celui-ci est actuellement en fuite et activement recherchée par la police. Âgé de 60 ans, l'homme agressé indique avoir été attaqué par "un homme de grande taille". De nombreux barrages policiers ont été dressés dans les rues de la commune

DuoDay 2020 : casser les barrières du handicap dans le monde de l'entreprise

Dans le cadre de la 24ème édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) qui se déroule du 16 au 22 novembre, la Délégation Agefiph Réunion Mayotte, le Cap Emploi, l'Emploi Accompagné, le Pôle Emploi et la CPME Réunion se mobilisent pour la 5ème édition du DuoDay ce jeudi 19 novembre 2020.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les sommets ont la tête dans les nuages

Les sommets risquent d'être dans les nuages ce jeudi, alors que le littoral va rester au soleil. Quand Matante Rosina essaie de voir la météo dans les pentes, ta boule de cristal est toute embuée... Ciel bleu au volcan pour ceux qui veulent aller se balader.