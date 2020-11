Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Aux alentours de 7h ce jeudi 19 novembre 2020, un accident s'est produit sur le boulevard Sud, impliquant une moto et un véhicule léger. Le motard est gravement blessé et le SMUR est sur place, selon les pompiers. L'accident a eu lieu près de l'hôpital des enfants, dans le quartier de la Source, vers Sainte-Marie. La route est coupée pour permettre l'intervention des secours et une déviation a été mise en place par les axes parallèles. La direction des routes observe un bouchon de 3 km depuis la montée U2 qui va vers le pont Vinh-San et la Route du Littoral commence à être encombrée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

