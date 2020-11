Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Les dates sont fixées : la Coupe de France d'escalade de bloc aura lieu les 21 et 22 novembre 2020 au gymnase Noé Phalaris de la Chaloupe Saint-Leu. Fanny Gibert sera la marraine de cet événement. Oriane Bertone, double championne du Monde et d'Europe en bloc et difficulté 2019 concourra en sénior, ainsi que Mickael Mawem, premier grimpeur français à se qualifier pour les jeux olympiques d'été de 2020 de Tokyo. (Photo d'illustration Oriane Bertone / FFME 974)

