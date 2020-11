Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

La saison cyclonique 2020-2021, qui débute en ce mois de novembre et s'étendra jusqu'en avril 2021, prévoit une légère hausse du nombre de systèmes prévus pour cette période. Entre 9 et 12 d'entre-eux pourraient être recensés pour cette période, alors que la normale s'établit à 10. Afin de raviver la mémoire collective et sensibiliser la jeune génération de La Réunion aux risques relatifs à ces phénomènes naturels, la préfecture a réalisé un travail de mémoire recueillant les témoignages de personnes ayant vécu des épisodes majeurs par le passé. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

