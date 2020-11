La parole à Serge Hoarau

Agé de 48 ans, Serge Hoareau est entré en politique en 1995, élu conseiller municipal à Petite Ile. Il en prend la tête lors des élections de 2014. Il conservera son fauteuil en 2020 en étant le maire le mieux élu de France avec 84,23% des voix.

Ce parcours fulgurant est très certainement le fruit de son engagement politique ainsi que de sa capacité à travailler avec toutes les composantes politiques de l’île, ce qui lui a d’ailleurs valu un plébiscite pour diriger l’Association des maires de La Réunion.

Jusqu’où ira-t-il ? C’est la question que nous lui poserons à l’approche des élections départementales et régionales de 2021 ? Il se dit notamment que Serge Hoareau pourrait postuler à la présidence du Département. Nous l’interrogerons sur ses ambitions, son positionnement sur l’échiquier politique (et ses alliances à venir) ainsi que sur le possible report de ces scrutins en juin 2021. Le calendrier lui convient-il ?

Nous évoquerons bien entendu la crise Covid-19 et ses conséquences, tant sur les finances communales que sur les populations.

Que pense-t-il de la volonté du préfet d’instaurer un couvre-feu communal ? Faut-il dès à présent fermer les bars et les restaurants le soir ou faire encore preuve de tolérance ? Que sera le Noël réunionnais cette année ? Les Réunionnais peuvent-ils espérer réveillonner sur la plage ? Quelles sont les propositions de l’AMDR pour endiguer cette crise ? Comment la Ville de Petite Ile surmonte-t-elle cette crise, tant sanitaire, qu’économique et sociale.

Nous parlerons aussi agriculture avec le vice-président du Département délégué à ce sujet. Alors que la sécheresse bat son plein et que les agriculteurs lancent des signaux d’alerte, quelles sont les réponses du Département à cette légitime inquiétude ? Faut-il déclarer l’état de calamité agricole ? Alors que l’avenir de l’agriculture réunionnaise est aujourd’hui au cœur des discussions et des préoccupations, nous demanderons à Serge Hoareau sa vision de cette agriculture dans les 10 à 20 prochaines années.

