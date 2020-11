BONJOUR - Voici les titres de cette matinée du vendredi 20 novembre 2020 :



- Projet de loi sécurité globale : "les libertés fondamentales sont globalement menacées"

- Députés et policiers sont plutôt pour la "loi sécurité globale"

- Koz ek le maire petit-ilois : Serge Hoareau : de la Petite-Île à la présidence de l'association des maires

- Maïdo : l'incendie désormais maîtrisé, 181 hectares ont brûlé

- Les prix reculent de 0,3 % en octobre 2020

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grand soleil le matin, nuages l'après-midi

Le 24 novembre 2020, l'Assemblée nationale a prévu de se prononcer sur la proposition de loi dite de " sécurité globale " proposée et soutenue par les députés de la majorité, dont l'ancien ministre de l'intérieur Christophe Castaner. Cette loi viserait " à améliorer la sécurité des Français " selon Alice Thourot, députée LREM, qui en est à l'origine. L'article 24 qui tend à interdire la diffusion sur les réseaux sociaux du visage des forces de l'ordre en intervention est largement décrié par plusieurs associations de défense des droits et par des membres de l'opposition. Cette loi porterait, selon eux, globalement atteinte aux libertés fondamentales.

La loi dite de " Sécurité Globale " actuellement discutée à l'Assemblée nationale fait réagir jusqu'à La Réunion. Les sept députés de l'île sont amenés à se prononcer et les forces de l'ordre sont directement concernées par cette proposition qui devrait être votée le 24 novembre 2020. La branche réunionnaise de la ligue des droits de l'Homme est vent debout contre ce texte.

Ce vendredi 20 novembre 2020, dans notre émission Koz ek nous recevons Serge Hoareau, président de l'Association des maires de La Réunion, maire de Petite Ile, et vice-président du Conseil départemental délégué à l'agriculture. Comme à l'accoutumé pendant 30 à 45 minutes nos journalistes s'entretiendront avec notre invité. Puis ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Rendez-vous dès 10h30 pour toutes vos questions. Rendez-vous dès 10h30 sur notre page Facebook et sur notre site.

Ce jeudi 19 novembre 2020, la préfecture annonce que l'incendie au Maïdo est désormais considéré comme étant maîtrisé, il ne progresse plus, la surface impactée est stable et il n'y a plus de flammes. 181 hectares de végétations ont brûlé dans l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020. Les renforts nationaux arrivés les 11 novembre vont donc pouvoir se désengager et repartiront en Métropole en début de semaine. Prochainement, les sapeurs-pompiers de La Réunion diminueront leurs effectifs pour aboutir à la phase de surveillance du site qui sera de longue durée. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

En octobre 2020, les prix à la consommation reculent de 0,3 % à La Réunion, estime l'Insee. La baisse des prix des carburants s'accompagne du recul inhabituel des tarifs aériens en haute saison dû à la crise sanitaire. Les prix des vêtements et des meubles ainsi que ceux, dans une moindre mesure, de l'alimentaire, reculent également. Sur un an, les prix baissent de 0,7 % à La Réunion, alors qu'ils restent stables en France hors Mayotte.

C'est un temps bien ensoleillé qui va accompagner ce début de journée. Dans sa varangue, Matante Rosina sirote tranquillement son café du matin en regardant le ciel bleu. Mais attention ça va se gâter ensuite, les nuages vont débarquer dans l'intérieur et les cirques. Pas de grosses pluies attendues pour autant, dommage ça aurait fait du bien aux champs du nord-est de l'île. Et chez vous il fait quel temps ?