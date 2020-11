En octobre 2020, les prix à la consommation reculent de 0,3 % à La Réunion, estime l'Insee. La baisse des prix des carburants s'accompagne du recul inhabituel des tarifs aériens en haute saison dû à la crise sanitaire. Les prix des vêtements et des meubles ainsi que ceux, dans une moindre mesure, de l'alimentaire, reculent également. Sur un an, les prix baissent de 0,7 % à La Réunion, alors qu'ils restent stables en France hors Mayotte. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Les prix à la consommation des ménages baissent de 0,3 % en octobre à La Réunion après une diminution plus marquée en septembre (- 0,9 %). Dans tous les secteurs de consommation des ménages – produits manufacturés, énergie, alimentation et services –, les prix reculent. Seule exception, le tabac, dont les prix restent stables.

Sur un an, les prix diminuent de 0,7 % à La Réunion, alors qu’ils restent stables en France, hors Mayotte (figure 1). La baisse des prix des produits manufacturés se poursuit en octobre : - 0,4 % après - 1,2 % en septembre. La baisse est moins marquée que l’an dernier en raison de la

réduction de la durée des soldes à quatre semaines.

Les prix de l’habillement et des chaussures ainsi que ceux des autres produits manufacturés – en particulier ceux des meubles en octobre – poursuivent leur recul, tandis que les prix des produits de santé sont stables. Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,1 % à

La Réunion, alors qu’ils baissent de 0,1 % en France (figures 2 et 3).

La baisse des tarifs de l’énergie s’accélère : - 1,7 % en octobre après - 0,9 % en septembre. Les prix des produits pétroliers baissent de 2,5 %, tirés par la baisse du prix des carburants. Les tarifs de l’électricité restent stables. Sur un an, les prix de l’énergie diminuent de 10,6 % à La Réunion, et de 7,8 % en France.

Les prix des services stagnent en octobre (- 0,1 %) après un recul marqué en septembre. Contrairement aux années précédentes, les prix des services de transport reculent en octobre (- 3,7 % contre + 8,3 % en octobre 2019) : en effet, malgré la haute saison, les tarifs du transport aérien baissent en raison de la crise sanitaire.

Hors aérien, les prix des services demeurent stables. Les prix des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de santé augmentent de 0,1 %. Sur un an, les prix des services baissent de 0,7 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,4 % en France.

Dans l’alimentaire, les prix baissent de 0,3 % en octobre. Les prix des produits frais reculent de 2,2 % après le rebond de 2,7 % en septembre. Hors produits frais, les prix baissent au même rythme depuis trois mois (- 0,2 %).

Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,9 % à La Réunion, et de 1,5 % en France. Les prix du tabac restent stables en octobre. Sur un an, ils

augmentent de 10 % à la Réunion et de 13,7 % en France.

