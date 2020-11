Le bilan cumulé de la saison des pluies 2019/2020 et de la saison sèche en cours est déficitaire dans le Sud-Ouest et le littoral Sud et exceptionnellement déficitaire dans les hauts du Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord, l'Est et les hauts du Nord-Est. La préfecture a donc décidé de restrictions de consommation d'eau à partir du mardi 24 novembre 2020 dans plusieurs communes de l'île : La Possession, Saint-Leu, Cilaos, Les Avirons, Bras-Panon, Saint-André, la Plaine des Palmistes, Sainte-Marie, Salazie et Saint-Denis. Le lavage des véhicules, engins, bateaux, bâtiments et voiries, l'arrosage des espaces verts publics et privés (sauf jardins potagers), le remplissage et le maintien du niveau des plans d'eau de loisirs et piscines privées (hors établissements touristiques), ainsi que le lavage des cours et des voiries à grandes eaux sont interdits. Le comité sécheresse se réunira à nouveau sous un mois. Selon l'évolution de la situation, le Préfet sera amené à renforcer ou à atténuer les mesures adoptées. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La saison sèche actuelle, de mai à octobre, est classée au second rang des saisons les plus déficitaires enregistrées par Météo-France depuis 49 ans. Les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines ne sont pas favorables.



L’absence de pluies affecte les cours d’eau de l’Est et du Nord qui ont vu leur débit chuter à des niveaux exceptionnellement bas. Le niveau de la ressource souterraine est en baisse sur tout le territoire et particulièrement dans l’Est et le Nord.



Le service de distribution d’eau est perturbé dans plusieurs communes

Les effets de cette situation déficitaire sont particulièrement marqués pour les communes suivantes où des plans de coupures ont été activés :

- Sainte-Marie,

- Saint-André,

- Plaine des Palmistes,

- Salazie.



En l’absence de précipitations, de nouveaux secteurs pourraient être concernés par des perturbations ou des plans de coupure notamment sur les communes de :

- Saint-Leu,

- Les Avirons,

- Cilaos.



Pour les autres communes et même si la situation climatique est particulièrement déficitaire, les importants investissements de ces dernières années en matière d'infrastructures, notamment départementales, alliés aux mesures d'exploitation, permettent de limiter les conséquences de cet état de sécheresse sévère.



S'agissant des périmètres hydro-agricoles, des difficultés apparaissent sur les périmètres du Sud du Bras de la Plaine et du Bras de Cilaos.



En l’absence de précipitations, il est probable que des tours d'eau soient mis en place sous quinzaine, malgré l'interconnexion du périmètre irrigué de l’Ouest avec les deux du Sud.

- Mesures préfectorales de restriction d’eau -

Les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines n’étant pas favorables en termes de précipitations et avec la croissance prévisible des consommations liée à l’augmentation des températures, après avis du comité sécheresse, le Préfet a décidé de prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau pour les communes suivantes :

- La Possession,

- Saint-Leu,

- Cilaos,

- Les Avirons,

- Bras-Panon,

- Saint-André,

- la Plaine des Palmistes,

- Sainte-Marie,

- Salazie,

- Saint-Denis.



A compter du mardi 24 novembre, les mesures de restriction suivantes sont prises :

- interdiction de lavage des véhicules (hors station professionnelle), engins, bateaux, bâtiments et voiries (sauf impératif sanitaire),



- interdiction de l’arrosage des espaces verts publics et privés (sauf jardins potagers) et restriction d’usages pour les golfs et les espaces sportifs ,



- interdiction de remplissage et du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs et piscines privées (hors établissements touristiques),



- lavage des cours et des voiries à grandes eaux.

- Mesures de suivi -

La situation sera étroitement suivie pour s'assurer des conditions d’approvisionnement en eau pour la gestion du risque incendie. La gestion des prélèvements d'eau dans le milieu naturel fera l'objet d'un suivi particulier pour garantir la protection des milieux aquatiques et notamment le maintien des débits réservés et les continuités écologiques.

- Questions agricoles -

L’ensemble des acteurs de la filière agricole est mobilisé pour limiter les conséquences de la sécheresse sur l'alimentation en eau des élevages et le fourrage. Un groupe de travail va être mis en place entre la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) et les partenaires, notamment la Chambre d’agriculture, afin de pouvoir anticiper le calcul des pertes potentielles de cultures sinistrées par la sécheresse.

Le Conseil Départemental a reconduit des mesures de soutien aux élevages mises en place en 2019 notamment le transport d'eau. Un nouveau dispositif, sans nécessité d’avance de fonds du bénéficiaire, a été mis en place par le Département pour la fourniture de citernes et la réhabilitation de retenues collinaires.

- Points de vigilance -

D'un point de vue sanitaire, lorsque l'eau revient au robinet après une coupure d'eau, il est recommandé de prendre des précautions. En effet, les coupures d’eau peuvent engendrer une dégradation de la qualité de l’eau (notamment la présence de matières en suspension ou une perte de limpidité de l’eau). Aussi, il est recommandé aux personnes, qui ont eu à subir des coupures d’eau de :

- consommer de l’eau embouteillée ;

- à défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes.



L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage…).



Pour pallier les difficultés de distribution en eau, certains quartiers ont été équipés de citernes. Il s’agit de solution d’urgence et en l’absence de maîtrise de la distribution, cette eau n’est pas potable. Il est donc impératif de ne pas l’utiliser pour des usages alimentaires.



Ces mesures doivent être respectées jusqu’à communication officielle du rétablissement de la qualité de l’eau par votre distributeur, il convient donc de rester vigilant aux messages et informations qui seront prochainement diffusés.



Suite aux coupures et perturbations sur les réseaux d’eau, l’ARS de La Réunion a renforcé son programme d’analyses de la qualité de l’eau distribuée à la population des secteurs concernés.



Le comité sécheresse se réunira à nouveau sous un mois. Selon l’évolution de la situation, le Préfet sera amené à renforcer ou à atténuer les mesures adoptées. Dans cette période de sécheresse, tous les Réunionnais sont appelés à adopter un comportement responsable et citoyen en matière de consommation d’eau.