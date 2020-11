Le Duoday est une journée où une personne en situation de handicap compose un duo avec un collaborateur d'une entreprise, pour une immersion dans son quotidien. Le CHOR et l'EPSMR ont donc participé en formant trois duos

Le CHOR et l’EPSMR ont joué le jeu et en formant 3 duos pour cette journée : au sein des services de la Pharmacie du CHOR, de l’UPAC (Unité de Production Alimentaire Commune) et au Self de l’EPSMR. Wilene, Alison et Cédric ont été tous chaleureusement accueillis par nos équipes et ont pu découvrir un nouvel environnement de travail pour la journée.

• Wilene et Elodie à la Pharmacie :

Wilene a observé les différentes activités qu’il peut y avoir au sein d’une pharmacie hospitalière tels que la gestion administrative, la préparation en pharmacie en centre hospitalier ou encore la logistique.

• Cédric et Natalie à UPAC :

Cédric a pu découvrir le fonctionnement de l’UPAC et a aussi participé aux tâches de plonge.

• Alison et Marie-Joe au Self de l’EPSMR :

Alison a aidé en participant à la mise en place pour le service du midi, à l’accueil et au service des agents venus se restaurer,

La direction commune du CHOR et de l’EPSMR montre à travers cet échange l’engagement des deux établissements pour une meilleure intégration des travailleurs en situation d’handicap à La Réunion et en collaborant avec des associations comme l’ALEFPA ou CAP Emploi.